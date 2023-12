Frosinone | Romagnoli | «Ci davano tutti per spacciati | ma adesso…»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Simone, difensore del, nel post partita della gara contro il Torino. I dettagli Simoneha parlato a Sky Sport nel post partita di-Torino, terminata 0-0. PAROLE – «È stato un finale impegnativo anche per un po’ di stanchezza. Abbiamo avuto il predominio del gioco anche nella parte centrale del secondo tempo e quello che ci importa è essere sempre in partita e fare buone prestazioni. Siamo sulla strada giusta. Ai nastri di partenzaciultimi nelle griglia, abbiamo sempre avuto fiducia nel nostro lavoro, le proposte dell’allenatore erano convincenti e ci hanno dato lo sprint giusto all’inizio».

