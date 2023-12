Frosinone | Garritano | «Il Toro vuole l’Europa | ma possiamo farcela»

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Luca, centrocampista del, nel pre partita della gara contro il Torino. I dettagli Lucaha parlato a Sky Sport nel pre partita di-Torino. PAROLE – «Il Torino è una grande squadra, ha ambizioni europee secondo me. Va forte e fa della fisicità il suo punto di forza e noi cercheremo di sfruttare i nostri. Dove mi sento più a mio agio è in mezzo al campo. Da mezzala, centrocampista offensivo. Posso ricoprire più ruolo e lo faccio molto volentieri. Mi metto a disposizione dell’allenatore».

