Frosinone e Torino non si fanno male | 0-0 allo Stirpe

(Di domenica 10 dicembre 2023) La sfida tra ildi Eusebio Di Francesco e ildi Ivan Juric termina in parità: 0-0 il risultato finale

Altre News in Rete:

DIRETTA Serie A, Monza - Genoa 0 - 0 | Pessina non trova il tap - in sotto porta LIVE

Dopo il lunch match tra, scendono in campo, per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, Monza e GenoaLa seconda sfida domenicale, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, ...

Frosinone-Torino 0-0: ai granata manca il guizzo decisivo Toro News

Frosinone-Torino: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Frosinone, Di Francesco "Non era facile contro un Torino in forma"

FROSINONE (ITALPRESS) - 'Sono molto soddisfatto perché oggi non era facile contro un Torino così in forma. Abbiamo avuto tante possibilità con ...

Niente reti allo Stirpe tra Frosinone e Torino

FROSINONE (ITALPRESS) – Pareggio a reti bianche allo Stirpe tra Frosinone e Torino al termine di una partita intensa ed equilibrata. Ad entrambe le squadre è mancata la giusta cattiveria in area di ri ...