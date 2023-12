Frosinone | Di Francesco | «Kaio Jorge ha qualità importanti | ora…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Eusebio Di, allenatore del, nel post partita della gara contro il Torino. I dettagli Eusebio Diha parlato a Sky Sport nel post partita di-Torino, terminata 0-0. PARTITA – «Sono molto soddisfatto, oggi era una partita non facile contro un avversario che stava molto bene. Abbiamo avuto tante occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo. Quando crei tanto poi puoi rischiare ma non è stato così. Avevamo tante defezioni, abbiamo dovuto cambiare il nostro modulo, ma sono contento».– «Giocava da seconda punta in passato e ha queste caratteristiche ma non sono un amante dei due attaccanti. Ha caratteristiche differenti dagli altri, sta ritrovando una condizione fisica ottimale attraverso un lavoro fatto benissimo in ...