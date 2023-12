Frida Giannini | «nella moda vedo grande noia | bisogna ripartire dalla cultura» Anche quella musicale

(Di domenica 10 dicembre 2023) Una delle ultime volte che avevo incontratoera stato all’ex Cinema Diana, in Piazza Oberdan a Milano. All’epoca lei era il direttore creativo di Gucci, ed era solita – dopo la fine di ogni show – incontrare la stampa nel foyer di moquette chiara per rispondere alle domande dei giornalisti. Ricordo che, a contrario di altri suoi colleghi, lei è sempre stata una generosa nelle risposte e molto puntuale e precisa nel raccontare una collezione piuttosto che un’altra. Le piaceva spiegare la costruzione di una giacca, la scelta di un materiale, il perché di un colore o il dettaglio di una camicia. Da quando aveva lasciato la direzione della maison, non l’avevo più incontrata, sebbene seguissi da lontano il suo impegno per le cause umanitarie (da Save the Children a A-head), piuttosto che per alcune consulenze (alcune tenute molto in riserbo) ...

