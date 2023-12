Francesco Storace | se chi insulta è di sinistra nessuno lo identifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Bisognerebbe gridare viva l'Italia che li sopporta. Ormai asono alla disperata ricerca di segnali di vita e li trovano alla Scala, grazie ad un eroe della resistenza postdatato negli anni. Il 7 dicembre milanese sembra essere diventata una data simbolo della nuova lotta contro il regime fascista (che non c'è) in Italia. E tutto questo perché nel tempio della musica classica, mancava un soggetto in grado di risvegliare l'antifascismo da tastiera partito dal Pd. E giù a grondare indignazione perché la Digos – come capita negli eventi a cui sono presenti importanti personalità – lo hato senza particolare emozione per capire solamente se si trattasse di uno squinternato. «Siamo tutti antifascisti», hanno tracimato sui social senza rendersi conto invece del ridicolo che li sommergeva. Perché invece di lasciar correre, ci hanno montato ...