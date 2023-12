Fotografo tibetano disabile punta in alto

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Lhasa, 10 dic – (Xinhua) – “La fotografia, per me, e’ un modo per trattenere i magnifici momenti della vita.” Lhapa Dondrup, unaffetto da osteogenesi imperfetta, persegue il suo sogno a Lhasa, nella regione autonoma cinese dello Xizang. Agenzia Xinhua