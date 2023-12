FOTO Paura alla Ferrovia | incendio in una palazzina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti di panico nella prima serata, quando all’ultimo piano di unadi Borgosi è sprigionato un fuoco sempre più alto e un principio diche ha fatto temere il peggio. Complice anche le scene dell’all’Ospedale di Tivoli, dopo hanno perso la vita quattro persone, per un momento si è temuto il peggio anche nel popoloso rione cittadino Immediato e provvidenziale l’arrivo del Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato il peggio. Sul posto anche un’ambulanza del 118 per soccorrere una persona che ha avuto un malore per l’accaduto e le Volanti della Polizia per accertare l’esatta dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.