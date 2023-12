FOTO – Lautaro Martinez guarda solo all’Inter | «Avanti per la nostra strada!»

Leggi su inter-news

Con quattordici gol in quindici partite,si conferma sempre di più il capocannoniere di questa Serie A. L'attaccante dell'Inter ha espresso ai suoi canali social tutta la gioia per la vittoria 4-0 contro l'Udinese. COMPLIMENTI – 4-0 e quattordicesimo centro in campionato. Anche in Inter-Udinese,ci ha messo la sua personale firma. Il capitano nerazzurro, autore proprio del poker che ha reso più rotondo il risultato di San Siro, ha pubblicato su Instagram tutta la sua gioia per il risultato: "Andiamoper lastrada. Complimenti a tutti. Grazie ai tifosi per l'affetto di sempre. Bravi ragazzi". Questo il post del numero dieci nerazzurro.