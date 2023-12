FOTO – Dimarco saluta | «San Siro pieno e tre punti Ciao grandi!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Federicoha segnato ed è stato decisivo nella sfida tra Udinese e Inter. L’esterno è tra i migliori in Europa per i numeri raccolti, intanto si gode la serata e lo fa vedere su Instagram. SERATA PERFETTA – Federicoha vissuto una serata perfetta. Gol fantastico, precisamente il secondo della serata durante il primo tempo. L’esterno si sta migliorando se ancora ci fosse bisogno, i gol in campionato adesso sono ben tre. Non ce n’è uno brutto, da quello ad Empoli fino al precedente con il Frosinone. Dopo il 4-0 sull’Udinese di questa seraha pubblicato unasu Instagram. Il giocatore ha scritto: «Nonostante il freddo, la pioggia e una partita difficile…Sane treimportantissimi!grandi». Inter-News - ...