Foto di Natale di Kate e William che lasciano tutti a bocca aperta | mai prima d' ora sono apparsi così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 10 dicembre 2023) Quest'anno, l'annuale scatto natalizio della famiglia reale inglese ha riservato una sorpresa., insieme ai loro figli George, Charlotte e Louis, hanno posato in un insolito abbigliamento casual, regalando sorrisi spontanei alla macchinagrafica. Un look casual per un sorriso autentico L'immagine ci mostrae Charlotte in jeans e camicia bianca, mentre il resto della famiglia opta per pantaloni neri. I più piccoli della casa, invece, indossano sneakers. Questo look informale, ben lontano dal rigore solitamente associato ai reali, sembra essere un tentativo di mostrarsi in maniera più autentica e rilassata. Una nuova scelta di sfondo Non è solo l'abbigliamento a differenziare questada quelle degli anni passati. La famiglia reale solitamente sceglie un ambiente esterno per i ...