Formazioni ufficiali Salernitana-Bologna | le scelte dei due tecnici

(Di domenica 10 dicembre 2023), ledei due allenatori per il match di Serie A in programma alle 18 Comunicate ledi, match di Serie A in programma alle 18.(3-4-2-1): Costil; Lovato Gyomberg, Pirola; Mazzocchi; Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. All: Filippo Inzaghi(4-2-3-1): Skorupski; Posh, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All: Thiago Motta

