Formazioni ufficiali Monza-Genoa | Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la quindicesima giornata di. Due squadre che cercano di tornare a conquistare i tre punti. Gli uomini di Palladino non vincono da tre partite, quelli di Gilardino da due. I rossoblà potrebbero riabbracciare Gudmundsson e sperano di avere un Retegui in condizioni sempre migliori dopo essere tornato in campo dopo più di un mese out a causa del problema al ginocchio. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 10 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.