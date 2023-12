Formazioni ufficiali Everton-Chelsea | Premier League 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ledi, sfida valida per la sedicesima giornata di. In gran forma i Toffees, che hanno vinto tre delle ultime quattro partite e si sono tirati fuori momentaneamente dalla zona retrocessione nonostante la penalizzazione dei 10 punti. Davvero un gran lavoro, quello svolto dal tecnico Dyche. Senza penalizzazione in questo momento l’sarebbe infatti davanti alin classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 10 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in ...