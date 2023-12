Fiorentina | Barone | «Soddisfatti della rosa | non ci saranno distrazioni»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Joe, direttore sportivo, prima del calcio d’iniziopartita dei viola con la Roma Joeha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Roma-. Di seguito le sue parole. SCONTRO DIRETTO – «Questa sera l’ambiente è importante, una bella partita per noi, piena di intesità e di attenzione sui dettagli. Siamo convinti che questa sera non ci. Si crede sul sistema tecnologico ed arbitrale che è uno dei migliori del mondo. Siamo pronti a scendere in campo e lottare». SUPEROCOPPA E CALENDARIO – «Sono tante partite. Ringraziamo l’Arabia Saudita per la Supercoppa, ma ci sono tanti dettagli da definire e spostare il calendario. Ci sono ancora tante partite però da ...