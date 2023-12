Ficarra e Picone presentano Santocielo | l’incontro col cast | “Un film sull’eliminazione dei pregiudizi”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023)è il nuovodi. Una commedia natalizia che abbraccia diverse tematiche: dai diritti civili, al concetto di famiglia e a cosa significa davvero amare. Il regista Francesco Amato tratteggia una società moderna, dove guerre, fantasmo e avidità hanno preso il sopravvento. A questo si aggiungono anche fattori “esterni” come il cambiamento climatico, e la sfiducia verso un futuro migliore. Che fare? Dai piani alti, l’assemblea divina deve decidere se mandare un nuovo Messia, in grado di ristabilire l’ordine, oppure inviare direttamente il Diluvio Universale per spazzare via l’umanità. Il giudizio appare unanime: “Gli uomini meritano l’estinzione, non i dinosauri.” Ma il Dio di, interpretato da Giovanni Storti, è un Dio misericordioso e giocoso, che mette ...