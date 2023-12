Femminicidi nel tempo | la storia di Francesca Citi uccisa il 13 febbraio 2018

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 dicembre 2023) a coltellate dall’ex marito La sera del 13, alla vigilia di San Valentino,, 45 anni, fua coltellate dall’ex marito, Massimiliano Bagnoli, 43 anni, nello studio dentistico dove lavorava a Livorno, in piazza Attias. Bagnoli, geometra, non accettava la fine del matrimonio e perseguitava l’ex moglie con continue telefonate, messaggi e appostamenti.aveva denunciato per stalking l’ex marito già due volte, nel maggio e nel giugno del 2016, e gli era stata applicata una misura restrittiva con divieto di avvicinamento. Nel mese di novembre dello stesso anno, Bagnoli fu condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, trascorsi ai domiciliari, per stalking. Tuttavia, Bagnoli aveva violato la misura e, a seguito di una nuova denuncia di ...