«Fellini prendeva Lsd Frequentava solo maghi | prostitute | commesse dalle tette enormi»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 dicembre 2023) Federico. Strepitosa intervista del Fatto quotidiano a Filippo Ascione, assistente diin “Ginger e Fred”, che ha viisuto a strettissimo contatto con lui nell’ultimo decennio di vita del regista. L’intervista è di Alessandro Ferrucci. Quando ha conosciuto?Intorno al 1983 Anni di condivisioneInsieme alla sua segretaria sono stato l’ultimo a vederlo; poi è andato dall’amante storica, con la quale stava dal 1957: si è infilato una mozzarella in bocca ed è entrato in coma. Più appassionato di donne o di magia?Viaggiava poco, si muovese c’era in sensitivo o una sensitiva da incontrare; una volta, ai tempi dell’Unione Sovietica, venne invitato a Mosca da Gorbaciov. Federico rispose “va bene”, ma a aptto di conoscere una famosa sensitiva emarginata dai comunisti. E…Ci riuscì. Quindi Rol era ...