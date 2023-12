Federico Marchetti | “Con Re Carlo ho rotto il ghiaccio parlando di scarpe vecchie Dopo aver portato la Moda sul web | oggi lotto per salvare il pianeta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Halasu Internet ridefinendo il concetto di shopping nel mondo digitale e ora è impegnato al fianco di ReIII per il futuro del. Lui èe la sua storia è un racconto affascinante di rischio calcolato, intuizione imprenditoriale e una determinazione instancabile a rompere schemi. Dall’invenzione del portale di e-commerce Yoox alla sua quotazione in Borsa e poi alla fusione con Net-a-Porter, fino al ruolo di guida nella Fashion Task Force diIII per la sostenibilità, la sua vita è un racconto straordinario di innovazione incessante. L’ha ripercorsa lui stesso nel libro “Le avventure di un innovatore” (Longanesi), tra ricordi e aneddoti unici, come l’incontro con Bill Gates a Xanadu 2.0 o il regalo stravagante che fece ...