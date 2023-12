(Di domenica 10 dicembre 2023) La gravidanza rappresenta nove mesi di straordinari cambiamenti per una donna ed è un periodo in cui i sensi si acuiscono e la percezione del corpo cambia completamente. Lo sa bene...

Altre News in Rete:

Europei nuoto in vasca corta, 4x50 sl mista d'argento: Italia a 13 medaglie

Ritroviamo due italiane in una semi nei 200 stile , distanza in cui dopo il ritiro diin casa Italia ci sono state molte difficoltà nell'essere competitivi. Molto brave le azzurre ...

"Una dolcezza infinita", Federica Pellegrini il VIDEO che commuove il web : "Del tutto inaspettato" Spetteguless

''Quando arrivava il ciclo mi assaliva la tristezza'': Federica Pellegrini rivela di aver temuto di non po ... Gossip News

Federica Pellegrini: «Acidità, reflusso e peso che aumenta». Ecco come trascorrerà le feste di Natale la Divina con il pancione

La gravidanza rappresenta nove mesi di straordinari cambiamenti per una donna ed è un periodo in cui i sensi si acuiscono e la percezione del corpo cambia completamente. Lo sa bene ...

Federica Pellegrini quasi mamma: "All'inizio non abbiamo festeggiato"

Federica Pellegrini, che tra poco darà alla luce una bambina, ha raccontato come ha vissuto la gravidanza con suo marito Matteo Giunta. Non era sicura nemmeno di riuscirci, ora valuta di partorire in ...