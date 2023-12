Favola Girona | quattro gol al Barcellona e primo posto in solitaria

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilè la sorpresa più bella dei top 5 campionati. E’ andata in scena una giornata importante per la Liga spagnola e la squadra di Michel si è imposta sul difficile campo del. La gara si è conclusa sul risultato di 2-4. Ilpassa in vantaggio con un gol realizzato dal sorprendente Artem Dovbyk. I blaugrana trovano il pareggio con Lewandowski. Al 40? è Miguel Gutierrez a trovare il nuovo vantaggio ospite. Nella ripresa Valery chiude i conti. In pieno recupero il gol del 2-3 di Gundogan, poi il 2-4 di Stuani. Ilvola in testa alla classifica con 41 punti, a +2 sul Real. Ila -7 dalla vetta. L'articolo CalcioWeb.