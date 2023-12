Fai schifo | i social di Fazio contro l' hater che insulta Gino Cecchettin

Leggi su iltempo

(Di domenica 10 dicembre 2023) C'è grande attesa per l'intervento di domenica 10 dicembre di, il padre di Giulia uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, a Che tempo che fa. L'annuncio del programma di Fabioera arrivato sulla scia dell'"importante discorso pronunciato per ricordare sua figlia" ai funerali della giovane. Tuttavia nelle ultime ore su X, l'ex Twitter, è scoppiato il caso degli screenshot di presunti post con riferimenti sessuali pubblicati in passato da un account, ora rimosso, che sarebbe appartenuto all'uomo ma che potrebbe essere anche il risultato di una manomissione per screditarlo. Tanto che l'avvocato della famiglia ha annunciato quereleglidei. Che tuttavia hanno invaso la bacheca su X di Che tempo che fa rilanciando gli screenshot e prendendo di ...