Faenza | scontro tra un Frecciarossa e un Regionale sulla tratta Bologna-Rimini | 17 feriti – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 10 dicembre 2023)trasi sono scontrati il trenoFR8898 e ilRock R1742, provocando il ferimento di 17 persone. La circolazione è stata sospesa tra Castelbolognese e Forlì, provocando ritardi e disagi. Ferrovie dello Stato, attraverso una nota, fa sapere che ai passeggeri è stato prestato soccorso, «sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione», mentre risultano ancora sconosciute le cause dell’incidente che sono in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, si sarebbeto di una sorta di tamponamento tra i due treni che andavano entrambi in direzione Nord a velocità contenuta. Loè avvenuto nel territorio di, nel Ravennate, e sul posto sono arrivate ...