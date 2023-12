Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023 | poker d’ori per l’Italia con Martinenghi | Quadarella | Mora e Razzetti

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) E’ grande Italia nella sessione pomeridiana dell’ultima giornata, domenica 10 dicembre, deglidiin, in corso di svolgimento ad, in Romania. All’Aquatics Complex della cittadina romena, è infatti arrivata una splendida doppietta nella finale dei 50 rana uomini. A trionfare è stato Nicolò, capace di imporsi in 25.66 e conquistare un prestigioso oro. “Sono contentissimo. Ho fatto molti errori quindi non ho gioito troppo. Dedico questa medaglia a Matteo Rivolta che per portarci in finale nella staffetta ha avuto un problema fisico non indifferente” ha commentato a caldo ai microfoni di Rai Sport. Alle sue spalle il connazionale Simone Cerasuolo, argento in 25.83: “Manca un po’ di esplosività, ma abbiamo deciso di ...