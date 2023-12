Europei Nuoto in Vasca Corta | Razzetti e Quadarella in finale | oggi pomeriggio le ultime gare

(Di domenica 10 dicembre 2023) Otopeni – E’ ancora show dell’Italia aglidiin. E sin dalle batterie dell’ultima giornata di, di. Alle 16,55 prenderà il via la tappadelleper le medaglie. Questa mattina a Otopeni, gli Azzurri hanno conquistato diverse finali. Tra di essi Albertonei 400 misti, Simonanei 400 stile libero e la staffetta 4×50 mista mixed. Scenderanno in acqua altri campioni tricolori che puntano alle medaglie. Giovanni Izzo nei 100 misti, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana, Lorenzo Mora nei 200 dorso, Benedetta Pilato e Jasmine Nocentini nei 50 rana, Alessandro Miressi e Leonardo Deplano nei 100 stile libero, Silvia Di Pietro nei 50 rana, Luca De ...

