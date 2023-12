(Di domenica 10 dicembre 2023) Martinenghi e Pilato salgono sul tetto d'Europa nei 50 rana, Mora nei 200 metri dorso, Quadarella nei 400 metri stile libero, Razzetti nei 400 misti Cinque medaglie d'oro, un argento e un bronzo oggi, domenica 10 dicembre 2023, per l'Italia aglidiin. Nicolò Martinenghi sale sul tetto d'Europa nei 50

Altre News in Rete:

Europei nuoto in vasca corta, 5 ori in un giorno per l'Italia

... Quadarella nei 400 metri stile libero, Razzetti nei 400 misti Cinque medaglie d'oro, un argento e un bronzo oggi, domenica 10 dicembre 2023, per l'Italia aglidiin vasca corta . ...

Europei di nuoto in vasca corta, oro e argento per l'Italia nei 50 rana uomini RaiNews

Nuoto, Europei in vasca corta: altri quattro ori per l'Italia - Sportmediaset Sport Mediaset

Nuoto, tutti gli ori dell’Italia agli Europei in vasca corta

Ori per Martinenghi, Quadarella, Mora, Razzetti e Pilato, argenti per Cerasuolo e Miressi, un bronzo per Nocentini ...

Europei di nuoto, Pilato è oro nei 50 rana in vasca corta. "Ora sono tornata"

Europei di nuoto, Benedetta Pilato torna a vincere e conquista l'oro nei 50 rana in vasca corta. La nuotatrice tarantina trionfa in 28.86: è il nuovo record dei Campionati che ...