Europei di Nuoto | Razzetti è leggenda nei 400 misti | “Dalla rana ho capito che ero in testa Ho dato il cuore”

(Di domenica 10 dicembre 2023) Otopeni – Polverizzato il record italiano che gli apparteneva e conquistato il primato dei Campionati.Azzurra anche con Albertonei 400con il tempo di 3:57.01, aglidiin Vasca Corta. l'Italia conquista la quarta medaglia d'oro nell'ultima giornata di gare. L'atleta delle Fiamme Gialle sale sul primo gradino: "Sono contentissimo. Mi sentivo benissimo sin dall'inizio.hoche stavo vincendo, hotutto". Dice l'Azzurro ai microfoni di Raisport.