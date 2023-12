Europei di Nuoto | la 4×50 chiude col settimo oro nel Medagliere | per l’Italia è storia

Leggi su ilfaroonline

Otopeni – 1:36.58 è il tempo della staffetta mista mista dellaaglidiin Vasca Corta.una splendida giornata di medaglie e la competizione terminata oggi.è seconda neldietro alla Gran Bretagna. Gli allori vinti sono ben 22, con 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi in bacheca. E l'ultimo oro è arrivato dalla Squadra Italia. Che con tutta la Squadra Tricolore che torna a casa con un sogno realizzato, verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Gli Azzurri dell'ultimo trionfo sono Lorenzo Mora, Silvia Di Pietro, Jasmine Nocentini e Nicolò Martinenghi.