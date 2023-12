Europei di Nuoto in Corta | Miressi lotta come un leone in finale | è argento nei 100 stile

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023) Otopeni – Alessandrofa 45.51 nei 100libero in Vascae mette l’al collo.fino alla fine in una sessione di finali dominate dall’Italia (già quasi 10 medaglie, con gare in corso) e sale sul secondo gradino del podio aglidi. Foto Andrea Staccioli – DBM ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il resto dei social viene in automatico