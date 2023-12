Eroina nell'albergo e ricerche sui siti satanici. Cosa non è chiaro della morte di Rossella Cominotti per mano del marito Alfredo Zenucchi

Leggi su open.online

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Sarebbe bello far ricordare agli altri il nostro amore… in questo modo durerà eterno… ma diteche siamo morti con il gas di scaricomacchina». Secondo il racconto di, fermato dopo l’omicidiomoglie, queste erano le parole diche ha deciso di farla finita con lui, a pochi mesi dal matrimonio. Sta tutto in una lettera, firmata da entrambi e riportata oggi su Repubblica. «Volevamo buttarci da un dirupo insieme… lei voleva morire vicino al mare», avrebbe spiegatoai militari. E poi: «Anche io mi sono tagliato le vene, ma non sono riuscito a farla finita». Il suo legale, Alberto Rimmaudo, spiega che «si stava dirigendo verso Villafranca, aveva individuato un rettilineo per schiantarsi con ...