Eroina in hotel e ricerche sui siti satanici | omicidio di La Spezia | nuovi interrogativi

(Di domenica 10 dicembre 2023) Più passano i giorni, più si addensano gliattorno alla morte di Rossella Cominotti, la 53enne cremonese trovata senza vita venerdì scorso in un albergo di Mattarana (La). I carabinieri, che dopo la morte della donna hanno fermato il marito Alfredo Zenucchi, 57enne bergamasco originario di Peia, avrebbero trovato droga nella stanza dell’. Siringhe, tracce di. Lo ha confermato Zenucchi stesso, l’unico della coppia con precedenti da “consumatore”. In passato, rivela La Repubblica, ha vissuto in una comunità di recupero. I riflettori restano inevitabilmente accesi sull’uomo, che ha raccontato di aver sgozzato la moglie con un rasoio, ubbidendo a quel patto di morte siglato insieme prima di partire da Bonemerse (Cremona) per la Liguria. Un-suicidio fallito, al ...