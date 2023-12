Empoli | Andreazzoli | «Lecce avversario fastidioso | serve l’episodio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Le parole di Aurelio, allenatore dell’, sul prossimo match di Serie A contro il. I dettagli Aurelioha parlato a in conferenza stampa in vista di. PAROLE– «Ilè estremamente difficile da affrontare per le caratteristiche, è. Sono bravi a interpretare il gioco e il 4-3-3 che mi piace molto. La affrontiamo consapevoli di questo. La prestazione più o meno c’è sempre. Ricordo un buco di venti minuti a Frosinone, poi raramente la squadra perde colpi. A volte ci sono episodi che caratterizzano la partita e il gioco».