Emilio Fortunato Campana | “Il futuro non può essere a batteria L’AI ci aiuterà a trovare nuove soluzioni per il clima”

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il direttore del Dipartimento CNR di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti: "Io credo che la fusione nucleare sia la strada per arrivare un giorno a un’energia pulita e praticamente infinita per l’umanità. Un grande sogno che non possiamo abbandonare"