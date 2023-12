Elodie e Annalisa insieme sul palco | il duetto tra le due regine del pop italiano diventa realtà IL VIDEO

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il fatidico momento è finalmente arrivato.hanno deciso di mettere, definitivamente, a tacere le voci su una loro presunta rivalità (già smentita dalla cantante di Mon Amour). Da quando le due cantanti – entrambe uscite dl talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi – hanno conosciuto il successo, non sono mancati i paragoni e i rumors di una rivalità tra le due. Mahanno scelto la musica – e la data dial Forum di Assago – per regalare al pubblico un bellissimo esempio di solidarietà ...