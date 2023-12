Altre News in Rete:

Elodie e l'abbraccio a Annalisa, il dettaglio scatena i social: 'Mano in fuorigioco'

MILANO - Alla fine è successo veramente:si sono esibite insieme davanti a 12.000 persone presenti al Forum per l'ultima data del tour della cantante di "A Fari Spenti" . Uno show nello show per le artiste che hanno ...

Elodie e Annalisa cantano insieme Mon Amour e Ciclone, il duetto è irresistibile Corriere TV

Elodie e Annalisa insieme sul palco cantano “Mon Amour” e “Ciclone”: il duetto a… Il Fatto Quotidiano

Elodie e Annalisa, duetto "storico" in concerto: i video più belli

Da tempo ormai i social e la stampa si divertivano a giocare su una presunta rivalità tra Elodie e Annalisa, le due popstar più forti del momento. Ma ci hanno pensato loro a smentire sul nascere ...

Elodie chiude il tour e duetta per la prima volta con Annalisa, la reazione di Brenda Lodigiani

Per l'ultima data del suo tour, Elodie al Mediolanum Forum ha scelto come ospite sul palco Annalisa. Le due "regine" del pop italiano si sono esibite insieme per la prima volta e il pubblico milanese ...