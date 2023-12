Elodie e Annalisa duettano | “Primo di una lunga serie”

(Di domenica 10 dicembre 2023) E alla fine il duetto che tutti aspettavamo è arrivato.ieri sera hanno cantato insieme davanti a 12.000 persone. Per l’ultima data del suo tour, la cantante di A Fari Spenti ha ospitato nel suo show la collega che con lei condivide diverse cose: dall’essere uscita dalla scuola di Amici, all’aver raggiunto un successo clamoroso nell’ultimo anno.al Mediolanum Forum di Milano hanno cantato sulle note delle hit Ciclone e Mon Amour e subito dopo le performance la Scarrone ha ringraziato la collega: “Devo dirti grazie, sono felice come una bambina. Questa è la prima volta che cantiamo insieme e spero la prima di una“. Al Forum un incontro storico #Show2023 #...

Altre News in Rete:

Maria De Filippi, brusca frenata per Uomini e Donne e Amici: il motivo

Amici ha lanciato la carriera di artisti come, Emma Marrone e i The Kolors, solo per citarne alcuni, mentre Uomini e Donne ha fatto lo stesso con volti oggi notissimi dello showbiz: ...

Elodie Annalisa, il duetto dei sogni prende vita al Forum VIDEO All Music Italia

Elodie e Annalisa duettano insieme: "Primo di una lunga serie" Biccy

Il 2023 su TikTok Italia: Annalisa domina con Mon Amour e Bellissima, Kolors terzi con Italodisco

TikTok ha pubblicato la classifica dei brani più utilizzati in Italia sulla piattaforma nel 2023: in testa Annalisa con Bellissima e Mon Amour: ...

Brenda Lodigiani: «La mia parodia di Annalisa Mi ha scritto che la fa ridere»

Famosa per l'imitazione della popstar, la comica-rivelazione del GialappaShow racconta alcuni retroscena. La sua vita personale invece è tutta in un libro uscito da poco, in cui rivela di avere origin ...