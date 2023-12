(Di domenica 10 dicembre 2023) Alla 36/ma edizione degli Efa, gli Oscar del cinema europeo consegnati il 9 dicembre all’Arena Berlin vince comedi unache si porta a casa,, regia, attrice a Sandra Huller e sceneggiatura, premio condiviso con Arthur Harari.di una-trama La scrittrice tedesca Sandra Voyter sta rilasciando un’intervista nello chalet sulle montagne vicine a Grenoble dove vive insieme al marito Samuel Maleski e al loro figlio non vedente Daniel. La conversazione fra lei e la giovane giornalista divaga, ed è infine interrotta dalla musica a tutto volume suonata da Samuel. La morte di Samuel Qualche ora dopo Samuel viene trovato morto sul selciato innevato davanti allo chalet: si ...

Altre News in Rete:

EFA, Io Capitano a secco agli Oscar europei. Domina Anatomia di una Caduta

Un solo premio per l'Italia agli European Film, gli Oscar del cinema europeo che si sono tenuti la sera di sabato 9 dicembre a Berlino, in ... LA GIURIA DEGLILa giuria è composta da un ...

European Film Awards, il trionfo di "Anatomia di una caduta" Euronews Italiano

European Film Awards 2023: tutti i premi FRAMED MAGAZINE

Efa Awards 2023: Anatomia di una caduta miglior film

Efa Awards 2023: Anatomia di una caduta miglior film, La scrittrice tedesca Sandra Voyter sta rilasciando un'intervista nello chalet sulle ...

European Film Awards 2023, vincitori: “Anatomia di un caduta” trionfa con cinque riconoscimenti

Annunciati i vincitori degli European Film Awards (EFA 2023): "Anatomia di un caduta" trionfa con cinque riconoscimenti, "How To Have Sex" è Miglior film rivelazione ...