Efa Awards 2023 | Anatomia di una caduta miglior film

'La zona d'interesse': trailer, poster e data di uscita del film di Jonathan Glazer

...ai Gotham; miglior regista e miglior sceneggiatore europeo Jonathan Glazer; miglior film europeo, miglior attrice europea Sandra Hüller, miglior attore europeo Christian Friedel agli" ...

“Anatomia di una caduta” trionfa agli European Film Awards - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

VIDEO : European Film Awards: dominio di "Anatomia di una caduta" Euronews Italiano

“Killers of the Flower Moon” solidifes Oscars chances as Best Picture frontrunner

EW's "Awardist" also chats with Cord Jefferson ("American Fiction") and Ava DuVernay ("Origin") as the awards race heats up.

ESNS unveils conference programme, EFA nominees

It has been announced that Ruud Berends, head of agenda for IFF among other things, will receive the Lifetime Achievement Award ...