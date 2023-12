Ecovandali in azione | Salvini vuole il carcere | don Frigerio benedice i blitz

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ormai glisono entrati in competizione e si alternano in azioni clamorose ed eclatanti. La nuova è stata quella messa in atto dagli attivisti di Extinction Rebellion (ER) che ieri hanno colorato le acque di Roma, Venezia, Milano, Torino e Bologna. Il motivo? Denunciare, a loro dire, il fallimento politico della Cop28 che porterà alla "sesta estinzione di massa" dell'umanità. La sostanza chimica utilizzata è la fluorescina. A Roma l'hanno lanciata dall'Isola Tiberina colorando il Tevere, una volta biondo ora verde. A Milano le acque del Naviglio Grande, dove è apparsa la scritta: "il governo parla la Terra affonda".