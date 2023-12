«E' l' ora di investire in economia produttiva»

Leggi su panorama

(Di domenica 10 dicembre 2023) Così Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, definisce un acquisto maturo e consapevole di azioni per «coltivare», il proprio patrimonio in modo intelligente. Una nuova cultura finanziaria deve trovare spazio. I risparmiatori vengono da anni molto difficili che hanno cambiato le loro abitudini. Ma, non tutto il male viene per nuocere. A partire dall’inflazione che ha stimolato un ritorno degli italiani all’investimento nel settore obbligazionario. È il pensiero di Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. Gli italiani sono dei noti risparmiatori, ma il ritorno dell’inflazione, il rialzo dei tassi, la forte incertezza geopolitica - e di conseguenza economica - ha cambiato queste abitudini? È evidente che lo scenario sia piuttosto complesso. Detto questo possiamo contare su una ricchezza nazionale intorno ai 5.700 miliardi di euro, che, se ...