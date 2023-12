Drammatico Episodio di Sequestro | Giovane Rintracciato e Salvato dalla Polizia

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di domenica 10 dicembre 2023) Pescara - In una notte segnata da un'escalation di eventi drammatici, undi 17 anni si è trovato vittima di un violentoda parte di due individui sconosciuti, di cui uno maggiorenne di 18 anni. Il padre del ragazzo ha ricevuto una serie di messaggi di aiuto dal figlio, che era stato imprigionato nel bagagliaio della sua microcar sotto la minaccia di un coltello a serramanico. Il padre, agendo prontamente, ha allertato lafornendo la posizione approssimativa del veicolo grazie ai messaggi ricevuti. Nonostante la posizione non fosse in tempo reale, ha permesso agli operatori della Questura di tracciare il percorso stimato del mezzo. Grazie a questa informazione, la vettura è stata intercettata rapidamente nei pressi della stazione ferroviaria. All'interno della microcar, oltre aldi 17 ...