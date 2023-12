Dramma in Spagna | tifoso muore allo stadio | sospesa Granada-Athletic Bilbao

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) –in: unè morto dopo aver accusato un malore mentre assisteva a, match in programma oggi per la 16esima giornata della Liga. Dopo circa un quarto d’ora di gioco, sul risultato di 1-0 per l’, il portiere basco Unai Simon ha segnalato all’arbitro l’emergenza nella curva alle sue spalle: unha accusato un malore, i soccorsi sono intervenuti e la partita è stata. I tentativi di rianimare lo spettatore, però, sono risultati vani. L’, dal proprio profilo X, ha annunciato la morte del. La gara è statae non riprenderà oggi. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

