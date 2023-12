Dragoni attacca Azzaro | “Vergognati | non hai difeso Pro Vita” Poi chiede scusa alla collega Il conduttore di La7 | “È un momento molto tenero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Bagarre a Omnibus (La7) tra la giornalista Angelae Fabio, firma de La Verità, sul dietrofront del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara circa il progetto “Educazione alle relazioni”, iniziativa per la quale aveva coinvolto inizialmente Anna Paola Concia, Paola Zerman e suor Monia Alfieri.minimizza la retromarcia di Valditara, attribuendo il can can solo ai social, madissente: “Ci sono state piazze reali e non virtuali sul problema della violenza sulle donne. Il sentiment è cambiato, perché in questo paese le donne continuano a morire a causa dell’altissima violenza. E le piazze hanno chiesto una risposta”. “Una sola piazza”, replica. “Non è vero, ci sono state diverse piazze in tutta Italia”, ribatte l’ex giornalista dell’Unità. “Era la piazza di una ...