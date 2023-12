Donna uccisa dal marito in una stanza d’albergo | la coppia “aveva già tentato il suicidio a novembre”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchino già provato ad uccidersi, nel mese discorso all’interno dell’edicola che laacquistato a inizio 2023. È una circoche sarebbe emersa, secondo quanto appreso dall’Ansa da fonti qualificate, durante il primo interrogatorio dell’uomo arrestato con l’accusa di avere ucciso la moglie 53enne, tagliandole la gola nella lorodell’Antica Locanda Luigina a Mattarana, in provincia di La Spezia. Zenucchi avrebbe anche parlato di una forte delusione ricevuta dalla. Sulla vicenda rimangono ancora tanti aspetti da chiarire. Intanto è prevista per lunedì mattina alle 11.30 l’udienza di convalida dell’arresto del 57enne di Bergamo. Dopo la convalida dell’arresto, avvenuto in territorio toscano, il ...