Donna trovata morta in un baule | orrore in camera da letto

(Di domenica 10 dicembre 2023) Giallo a Mondragone, in provincia di Caserta: una 77enne è statain un. A ritrovare il corpo sarebbe stata la figlia, come spiega Il Mattino. Aprendo il vecchioche si trovava inda, avrebbe fatto la drammatica scoperta. La vittima era una pensionata. Laè andata nella casa in cui la madre viveva in compagnia dell'altra figlia e ha scoperto il cadavere nel. L'abitazione è stata sequestrata dopo la scoperta del cadavere. L'ipotesi è che il cadavere si trovasse lì dentro da circa un mese e mezzo. Sul posto i carabinieri del Reparto territoriale di Mondragone. Secondo quanto scrive l'Ansa, il ritrovamento del cadavere risalirebbe a ieri sera. Intanto, è stata disposta l'autopsia, per capire se si sia ...

Altre News in Rete:

Caserta,donna trovata morta in un baule

19.20 Caserta,morta in un baule Il cadavere di unadi 77 anni è stato trovato in una abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione,è stato ...

Caserta, donna trovata morta in un baule: indagano carabinieri TGCOM

Donna trovata morta in un baule: mistero nel casertano. La scoperta choc della figlia: «Era lì da un mese» leggo.it

Trovato in un baule nel Casertano il cadavere di una donna di 77anni. I carabinieri sentono la figlia che viveva con lei

Donna trovata morta in un baule a Mondragone, il corpo scoperto dalla figlia Il cadavere di una 77enne è stato rinvenuto in un appartamento a Mondragone… Leggi ...

Cadavere di una donna ritrovato in un baule a Mondragone, è giallo sul decesso

Il cadavere di una donna di 77 anni, Concetta Infante, è stato ritrovato in un’abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Il corpo della donna, in avanzato stato di decomposizione, si trovava ...