Domenica In | gli ospiti e le anticipazioni di domenica 10 dicembre 

(Di domenica 10 dicembre 2023)In, ecco glie ledi1010 dicembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la tredicesima puntata della nuova edizione 2023/2024 di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio per questa puntata che sosterrà la maratona Telethon, promossa dalla Rai e dalla Fondazione Telethon. La puntata si aprirà con l’atteso arrivo in studio di Renato Zero che presenterà il suo ultimo e attesissimo album ‘Autoritratto’, uscito l’8 dicembre e contenente tredici brani, dei quali 7 inediti. Ancora musica con Massimo Ranieri, che oltre ...