Doctor Who | The Giggle | la recensione del terzo speciale 2023

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’episodio: The. La serie:Who, 1963. Regia: Chanya Button. Cast: David Tennant, Catherine Tate, Neil Patrick Harris, Jemma Redgrave, Ruth Madeley, Bonnie Langford, Nicholas Briggs, Karl Collins, Jacqueline King, Yasmin Finney, Ncuti Gatwa. Genere: Fantascienza, avventura. Durata: 61 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Disney+, in lingua originale. Trama: Il Dottore deve affrontare un vecchio nemico per la salvezza dell’intero genere umano. “I don’t want to go”, diceva David Tennant nei panni del Decimo Dottore nel gennaio del 2010, nella sequenza dove cedeva il timone della serie a Matt Smith (e poi di nuovo, nel 2013, nellodel cinquantenario The Day of the, in modo che la sua uscita di scena fosse filologicamente la stessa). Una frase che i fan hanno avuto bene in ...