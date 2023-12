Doctor Who | speciale The Giggle | la recensione | l' epilogo della storia è solo l' inizio di una nuova avventura

(Di domenica 10 dicembre 2023) Russell T Davies conclude i tre speciali dedicati ai 60 anni diWho con l'episodio Thee dà il via a unaera con l'arrivo di Ncuti Gatwa.Who entra in unaera chiudendo un capitolo durato 60 anni nell'episodioThe. Russell T Davies, al suo ritorno alla guidaserie, ha compiuto infatti una scelta ambiziosa e inaspettata per compiere il passaggio di consegne da David Tennant a Ncuti Gatwa. La puntata (attenzione, lacontiene alcuni importanti ), seppur non priva di alcuni difetti dal punto di vista narrativo, è una conclusione quasi perfetta per il racconto con al centro il quattordicesimo Dottore interpretato da David Tennant. La trama di TheLa ...

