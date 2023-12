Diritti umani | Mattarella | Tutela è esigenza irrinunciabile

(Di domenica 10 dicembre 2023) "Riconoscimento" e "dei valori supremi della dignità umana, iscritti nella Costituzione" sono "per la Repubblica un', ovunque e in ogni circostanza. Senza- universali e interdipendenti - non esistono né libertà né giustizia, né pace duratura né sviluppo sostenibile". Così il presidente della Repubblica Sergioin occasione della Giornata Mondiale deiche ricorre oggi. Viste le "sfide" del "nostro tempo, abbiamo il dovere di ribadire con rinnovata determinazione principi che - indipendentemente dai contesti politici, economici o culturali - rappresentano per tutti un obbligo morale e un presidio di civiltà".

