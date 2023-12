Altre News in Rete:

Diplomatico Ue svedese detenuto da 600 giorni in Iran, l'appello del padre: "Sta vivendo l'inferno"

Il padre delUe e cittadino svedese di 33 anni Johan Floderus,da 600 giorni nel carcere di Evin a Teheran, ha dichiarato al Guardian che il figlio sta vivendo "un inferno" e ha fatto ...

Diplomatico Ue prigioniero dell'Iran, ora rischia la pena di morte: "Complice di Israele" ilGiornale.it

Appello per diplomatico Ue Johan Floderus detenuto da 600 giorni in Iran Sky Tg24

Iran: diplomatico svedese dell’Ue in carcere a Teheran rischia la pena di morte

L’accusa è quella di aver sostenuto Israele contro lo stato iraniano. Iran, diplomatico svedese prigioniero a Teheran da più di 600 giorni In Iran il diplomatico svedese dell’Unione Europea Johan ...

É stato arrestato per spionaggio: è in cella senza letto, non ha accesso a medicine e telefonate ...